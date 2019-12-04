Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Псков пройдут чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пыталово и Себежа.

Поединки пройдут в четырех возрастных категориях: от 12 до 13 лет, от 14 до 15 лет, от 16 до 17 лет, 18 лет и старше.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 12.00. Финальные поединки и награждение призёров начнутся в 16.00.