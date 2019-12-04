Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»

«Псковская правда» в 11-й раз выпустила «Паспорт туриста», который станет добрым помощником в увлекательном путешествии по Псковской области.

«Паспорт туриста» выполнен в максимально удобном формате. Он бесплатен, не занимает много места и очень прост в использовании.

Гости города, туристы могут найти его в информационном туристском центре (Псков, улица Ленина, дом 6а), в отелях, гостиницах, ресторанах и кафе Пскова.

Справочник включает в себя несколько разделов с общей информацией о Псковской области, необходимыми и полезными сведениями о достопримечательностях и удивительных окрестностях, а также святых местах.

На страницах «Паспорта туриста» можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: как добраться до Пскова, где остановиться и подкрепиться, что посмотреть, как развлечься, а также какие сувениры привести в подарок.

Событийный календарь напомнит обо всех традиционных и интересных культурно-развлекательных мероприятиях Псковской области и подскажет, где будет особенно интересно в дни путешествия.

Кроме того, в справочнике есть подробная информация не только о Пскове, но и Пушкинских Горах, Порхове, Изборске и Острове.

Отличительной особенностью «Паспорта туриста» является то, что некоторые заведения при его предъявлении делают скидки.