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Происшествия

Порховичка пойдёт под суд за продажу этилового спирта, разбавленного водой

4 декабря 2019 года, 10:20

В Порховском районе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконной продаже алкогольной продукции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в феврале прошлого года эта женщина уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Тогда порховичка отделалась штрафом в 15 тысяч рублей.

Не сделав для себя должных выводов, 13 августа нынешнего года женщина вновь незаконно продала спиртосодержащую жидкость, которая представляла собой смесь этилового спирта и необработанной воды. На это раз продажа проходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

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