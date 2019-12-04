Жителя Великих Лук, устроившего поножовщину на пилораме, отправили в колонию

Житель Великих Лук отправился за решётку из-за того, что ударил своего коллегу по работе ножом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что вечером 26 августа нынешнего года в помещении пилорамы на улице Дальней в Великих Луках между двумя работниками произошел конфликт. Будучи пьяным 26-летний ранее судимый местный житель ударил ножом в спину 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. А молодого человека, подозреваемого в причинении гражданину тяжкого вреда здоровью, по «горячим следам» задержали ППС.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему придётся в колонии строгого режима.