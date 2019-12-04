Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Жителя Великих Лук, устроившего поножовщину на пилораме, отправили в колонию

4 декабря 2019 года, 10:02

Житель Великих Лук отправился за решётку из-за того, что ударил своего коллегу по работе ножом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что вечером 26 августа нынешнего года в помещении пилорамы на улице Дальней в Великих Луках между двумя работниками произошел конфликт. Будучи пьяным 26-летний ранее судимый местный житель ударил ножом в спину 33-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. А молодого человека, подозреваемого в причинении гражданину тяжкого вреда здоровью, по «горячим следам» задержали ППС.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы. Отбывать срок ему придётся в колонии строгого режима.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Момент установки главной новогодней ёлки попал в объектив камеры фотокора «Псковской правды»
Завершился ремонт пяти километров автомобильной дороги «Дедовичи – Дно – Костыжицы»
Иван Штылин уволился с поста председателя комитета по спорту Псковской области
«Экопром» старается участвовать в мероприятиях, которые улучшают Псковскую область
Самая яркая псковская молодежь выступит на гала-концерте областного фестиваля «Мы из будущего»
Чемпионат и первенство по смешанному боевому единоборству пройдут в Пскове 7 декабря
Новый «Паспорт туриста» с ответами на самые популярные вопросы выпустила «Псковская правда»
Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук
Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева

Комментарии

Авторизация
No comments
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)
Дновско-порховская Венеция

Происшествия
19 ноября 10:46

Дновско-порховская Венеция

Огороды, подвалы и гаражи жителей двух районов из-за сильных дождей оказались залиты водой, повторение паводка возможно весной
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность