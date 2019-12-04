Установкой ещё одной праздничной ёлки порадуют гостей и жителей Пскова

В субботу, 21 декабря, в Пскове состоится торжественное открытие главной новогодней ёлки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подготовительный этап установки городской елки на Октябрьской площади начался 3 декабря. До 18 декабря елка будет полностью смонтирована и украшена.

В этом году в Пскове будет установлена ещё одна ёлка. Разместится она в Финском парке, в районе Троицкого моста.

По словам главы городской администрации Александра Братчикова, в ближайшее время будут организованы личные встречи с представителями бизнеса для привлечения их к праздничному оформлению города. Особое внимание уделят торговым точкам, расположенным в центре Пскова.

Отдельно будет проработан вопрос по оформлению новогодней ярмарки, которая пройдет в Пскове с 25 по 31 декабря.