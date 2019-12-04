Новогодних мышек из флиса будет продавать мастер Наталья Беляева на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Мастер Наталья Беляева считает, что мягкая игрушка ручной работы – прекрасный подарок на Новый год. Она может быть сувениром для взрослых и игрушкой для детей, подарит радость и поднимет настроение.
Мышь сделана из натуральных материалов: флис, бязь. Работа над одной игрушкой занимает у меня несколько дней. Мышки хоть и серийные, зато нет повторов в цвете, а сама игрушка авторская, не из интернета.
Наталья Беляева,
мастер
Ручным творчеством Наталья занимается уже более 6 лет. Говорит, что толчком для занятий послужил интерес попробовать что-то новое.
Фото предоставлено Натальей Беляевой.
На новогодней ярмарке посетители обязательно найдут ту игрушку, которая понравится именно им, ведь ассортимент у Наталья Беляевой довольно большой.
Фото предоставлено Натальей Беляевой.
Фото предоставлено Натальей Беляевой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».