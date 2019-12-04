Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Плитки темного шоколада с грецким орехом и цукатами имбиря подготовила для новогодней ярмарки Ольга Залуцкая. Темный терпкий шоколад согреет в морозный день, а аромат имбиря навеивает приближение Рождества.
Плитка ароматного шоколада в комплекте с открыткой может стать приятным презентом к Новому Году, или вкусным дополнением к сладкому подарку. Мой шоколад подойдет всем, кто любит сладкое, выбирает для себя натуральный продукт, и всем тем, кто любит дарить подарки.
Ольга Залуцкая,
мастер
Шоколадные плитки мастер изготавливает из настоящего итальянского шоколада. - Сначала шоколад нужно разогреть до 45 градусов, затем остудить до 31 градуса. Этот процесс называется темперированием, - делится Ольга залуцкая фирменным рецептом. - Оттемперированный шоколад разливается по формам и добавляются начинки (орехи, сушеные фрукты, ягоды). Главное, чтобы добавки были сухими, так как шоколад не терпит влаги.
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
Также Ольга Залуцкая привезет на ярмарку шоколадные плитки из белого, молочного, темного, горького шоколада, а также шоколад на меду, без добавления сахара, шоколадный мёд в баночках, шоколадно-ореховые пасты, мягкую карамель в баночках.
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
- С шоколадом работаю четыре месяца, - рассказывает Ольга. - Мне всегда хотелось делать что-то особенное, такое, чего не купить в магазине. И еще я очень люблю шоколад и часто задавалась вопросом, как же его делают, и почему плитки разных производителей, с вроде бы одинаковым составом, такие разные по вкусу. Поэтому решилась на обучение у шоколатье. Теперь я знаю многое о шоколаде и готова делиться вкуснейшим лакомством.
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».