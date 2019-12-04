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Культура

Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»

4 декабря 2019 года, 09:23

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Плитки темного шоколада с грецким орехом и цукатами имбиря подготовила для новогодней ярмарки Ольга Залуцкая. Темный терпкий шоколад согреет в морозный день, а аромат имбиря навеивает приближение Рождества.

Плитка ароматного шоколада в комплекте с открыткой может стать приятным презентом к Новому Году, или вкусным дополнением к сладкому подарку. Мой шоколад подойдет всем, кто любит сладкое, выбирает для себя натуральный продукт, и всем тем, кто любит дарить подарки.


Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»Ольга Залуцкая,
мастер
Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
Шоколадные плитки мастер изготавливает из настоящего итальянского шоколада. - Сначала шоколад нужно разогреть до 45 градусов, затем остудить до 31 градуса. Этот процесс называется темперированием, - делится Ольга залуцкая фирменным рецептом. - Оттемперированный шоколад разливается по формам и добавляются начинки (орехи, сушеные фрукты, ягоды). Главное, чтобы добавки были сухими, так как шоколад не терпит влаги.

Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
Также Ольга Залуцкая привезет на ярмарку шоколадные плитки из белого, молочного, темного, горького шоколада, а также шоколад на меду, без добавления сахара, шоколадный мёд в баночках, шоколадно-ореховые пасты, мягкую карамель в баночках.

Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.
- С шоколадом работаю четыре месяца, - рассказывает Ольга. - Мне всегда хотелось делать что-то особенное, такое, чего не купить в магазине. И еще я очень люблю шоколад и часто задавалась вопросом, как же его делают, и почему плитки разных производителей, с вроде бы одинаковым составом, такие разные по вкусу. Поэтому решилась на обучение у шоколатье. Теперь я знаю многое о шоколаде и готова делиться вкуснейшим лакомством.

Шоколадные плитки от мастера Ольги Залуцкой можно будет найти на новогодней «ART-ели»
Фото предоставлено Ольгой Залуцкой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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