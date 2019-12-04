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Культура

На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла

4 декабря 2019 года, 09:50

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Магнитики с веселыми мышками из стекла приготовила Тамара Васильева для предстоящей новогодней ярмарки подарков ручной работы «ART-ель». Потому что предстоящий год мы будем встречать под покровительством этого шустрого зверька. Ну как тут обойтись без мышей!

Магнитик - мышка как символ 2020 года, который может висеть на холодильнике в каждом доме и напоминать о счастливом и весело проведенном времени встречи и праздника Нового года.


На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стеклаТамара Васильева,
мастер
На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Как рассказала мастер, эта мышка-магнитик сделана из цветного стекла в витражной технике фьюзинг — спекание при высокой температуре. Кстати, творчеством из стекла она занимается давно, больше 10 лет.

На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
А на ярмарке Тамара Васильева покажет не только магнитики:

«Можно будет приобрести эксклюзивные украшения из цветного стекла – серьги, броши, кулоны и подвески. Будет большой выбор и изделий для интерьера - тарелки, блюда, часы и панно. Также на ярмарке вы сможете приобрести подарочный сертификат на изготовление индивидуального изделия или проведение мастер-класса в витражной техниках – «фьюзинг» или «тиффани».

На ярмарке «ART-ель» мастер Тамара Васильева будет принимать заказы на украшения из цветного стекла
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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