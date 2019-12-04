На ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить магниты с символом года от мастера Любови Злобиной

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся. Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Так многих людей хочется поздравить с Новым годом, подарить, пусть небольшой, но подарок, в знак уважения и благодарность за поддержку или добрые слова. Магниты с символом года от мастера Любови Злобиной идеально подходят для этого.

Магнит сделан из глины. Для начала я разработала эскизы. Затем были изготовлены пластилиновые модели, а затем и гипсовые формы . И только после этого я приступила к отминки магнитов из глины. Но это было только полпути в их изготовлении. Предстоял обжиг и роспись. К росписи каждого магнита подхожу с любовью, вкладывая в них частичку своей души. Злобина Любовь,

мастер



Магниты серийные, но роспись каждого выполнена в ручную, поэтому каждый имеет свою «изюминку». - Он может быть преподнесен в качестве сувенира, как ребенку так и взрослому. - говорит Любовь. - Его можно подарить друзьям, родственникам, коллегам, и он будет радовать его обладателя.

На новогоднюю ярмарку мастер привезет ещё керамические кружки, чайные и кофейные пары, колокольчики, сувениры с новогодней тематикой, имбирные росписные пряники, новогодние декоры и украшения для интерьера. Творчеством Любовь занимается со школьных лет. Батик, игрушки из папье-маше, керамики, текстильные куклы, открытки ручной работы — всего и не перечислишь. Закончив обучение в художественном лицее, она устроилась на завод художественных изделий «Псковский гончар». Начиная с должности глазуровщицы и пройдя все этапы изготовления художественных изделий, дошла до должности художника. Делала образцы росписи изделий для потока и серии в цех, новые формы изделий. Принимала участие в конкурсах, выставках.

- На авторские работы времени было очень мало, - признается мастер. - А хотелось выплеснуть все свои идеи. В начале этого года я приняла решение - уйти с завода в «свободное плавание». Конечно, это было непросто, нужно было начинать все с нуля. Ушло время на приобретение материалов и оборудования. Но теперь я готова воплощать свои идеи и задумки в жизнь!

Помимо керамики она увлекаюсь шитьем текстильных кукол, созданием праздничных украшений, а лет 6 назад начала росписывать имбирные пряники. - Решила опробовать рецепт пряников к Рождеству, но первый блин оказался комом, - говорит она. - Меня это не остановило, а наоборот дало толчок к развитию. Посетила мастер-классы, опробовала кучу рецептов и нашла свой, узнала тонкости росписи. И теперь радую заказчиков, родных и близких!