Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Татьяна Григорьева решила порадовать гостей ярмарки мягкими игрушками, среди которых будут и мышки — символы наступающего года.
Такие сувениры помогут весело и радостно встретить Новый год. Каждая из созданных кукол в единственном экземпляре. Даже если бывают повторы, все равно они чем-то отличаются.
Татьяна Григорьева,
мастер
Как рассказала Татьяна Григорьева, она занимается рукоделием с пяти лет:
Фото Татьяны Григорьевой.
«Дали иголку в руки, а отобрать до сих пор не могут, чему я весьма благодарна. Спасибо терпению моей мамы!»
Мастер шьет игрушки обычно из ткани. И каждая из кукол создается по-разному. Некоторые даже капризничают:
Фото Татьяны Григорьевой.
«Одна шьется легко, на одном дыхании, а другая то одеваться не хочет - платье не то, то прическа не та. И такое бывает! А вообще игрушек на ярмарку я привезу много, самых разных. Приходите, покупайте на радость себе и близким!»
Фото Татьяны Григорьевой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».