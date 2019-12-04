Много мягких игрушек сшила для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Татьяна Григорьева

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся. Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Татьяна Григорьева решила порадовать гостей ярмарки мягкими игрушками, среди которых будут и мышки — символы наступающего года.

Такие сувениры помогут весело и радостно встретить Новый год. Каждая из созданных кукол в единственном экземпляре. Даже если бывают повторы, все равно они чем-то отличаются.

Татьяна Григорьева,

мастер



Как рассказала Татьяна Григорьева, она занимается рукоделием с пяти лет: «Дали иголку в руки, а отобрать до сих пор не могут, чему я весьма благодарна. Спасибо терпению моей мамы!»

Мастер шьет игрушки обычно из ткани. И каждая из кукол создается по-разному. Некоторые даже капризничают: «Одна шьется легко, на одном дыхании, а другая то одеваться не хочет - платье не то, то прическа не та. И такое бывает! А вообще игрушек на ярмарку я привезу много, самых разных. Приходите, покупайте на радость себе и близким!»