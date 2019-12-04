Интерьерные авторские игрушки выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Татьяна Пархомчук

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Татьяна Пархомчук представит на новогодней «ART-ели» интерьерную авторскую игрушку — крысу Икар.
Согласно восточному календарю белая крыса будет покровителем 2020 года. Символ нового года является прекрасным дополнением к новогоднему антураж, и замечательным подарком для любого человека.
Татьяна Пархомчук,
мастер
По словам Татьяны Пархомчук, крыса Икар создана в единственном экземпляре. Ее рост - 16 сантиметров. Дата «рождения» — 6 ноября 2019 года. Для изготовления игрушки использовались такие материалы, как искусственный мех и текстиль.
Фото предоставлено Татьяной Пархомчук.
- Изделие плотно набито синтепоном, без утяжеления. Лапки на шплинтах, голова не поворачивается, глаза пластмассовые, нос вышит вручную. Усы вышиты мононитью, - поделилась подробностями мастер.
Фото предоставлено Татьяной Пархомчук.
Татьяна Пархомчук также приготовила для ярмарки авторских мишек Тедди и их друзей, авторские куклы, брошки из фетра, авторскую бижутерию из бисера.
Фото предоставлено Татьяной Пархомчук.
- Изготовлением Мишек Тедди и кукол я занимаюсь более 10 лет. Купив однажды книгу о Мишке Тедди, я так и не смогла с ними расстаться. На мой взгляд это самые добрые игрушки. Они словно создания из сказок, не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых, рассказала Татьяна.
Фото предоставлено Татьяной Пархомчук.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».