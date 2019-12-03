Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума

Как такое сложное и важное понятие, как национальные проекты, сделать человечным и донести до читателя доступным языком? Ответы на эти и другие вопросы 6 декабря на площадке Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ, даст руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» Виктория Приходько. Об этом пишет сайт университета.