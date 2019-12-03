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Общество

Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума

3 декабря 2019 года, 17:55

Как такое сложное и важное понятие, как национальные проекты, сделать человечным и донести до читателя доступным языком? Ответы на эти и другие вопросы 6 декабря на площадке Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ, даст руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» Виктория Приходько. Об этом пишет сайт университета.

Для осуществления масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта в России год назад были подготовлены национальные проекты, устанавливающие амбициозные, прозрачные и понятные ориентиры для всей страны. Как важное и сложное сделать понятным каждому - задача не только власти, но и СМИ.


Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорумаВиктория Приходько,
руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты»
Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.

Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.

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