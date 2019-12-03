Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума

Как такое сложное и важное понятие, как национальные проекты, сделать человечным и донести до читателя доступным языком? Ответы на эти и другие вопросы 6 декабря на площадке Псковского медиафорума, который пройдёт в ПсковГУ, даст руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты» Виктория Приходько. Об этом пишет сайт университета.
Для осуществления масштабных целей в развитии экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта в России год назад были подготовлены национальные проекты, устанавливающие амбициозные, прозрачные и понятные ориентиры для всей страны. Как важное и сложное сделать понятным каждому - задача не только власти, но и СМИ.
Виктория Приходько,Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.
руководитель редакции портала «Будущее России. Национальные проекты»
Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.
Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.