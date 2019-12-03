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Общество

Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ

3 декабря 2019 года, 16:43

Более 700 миллионов рублей в Псковской области в 2020 году направят на социальные доплаты пенсионерам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на следующий год составила 9 529 рублей. Прогнозная величина прожиточного минимума пенсионеров в целом в России на 2020 год составляет 9 311 рублей.

«В связи с тем, что прожиточный минимум пенсионера в Псковской области установлен выше, чем в целом по РФ, у региона возникла обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии», - объяснила Председатель Комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Ожидается, что получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек.

Ольга Евстигнеева также отметила, те, кто получал федеральную социальную доплату через Пенсионный фонд, так и будут ее получать, только через органы социальной защиты. Оформить доплату необходимо тем, кто будет оформлять пенсию в 2020 году. Для этого необходимо обратиться с трудовой книжкой в территориальные отделы Пскова и Великих Лук, в муниципальные Центры социального обслуживания или МФЦ по месту проживания. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено свыше 700 миллионов рублей, большая часть которых – средства федерального бюджета.

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