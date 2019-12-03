Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников

10 декабря будет создано специализированное отделение, которое будет заниматься борьбой с бесконтактным распространением наркотиков. Об этом 3 декабря сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области Сергей Титов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По его словам, 70% наркотиков распространяются на территории Псковской области, в основном, бесконтактным способом.

«Меняются только виды наркотических средств. У нас в основном преобладают наркотики синтетического происхождения, они недорогие. С учетом того, что область приближена к Санкт-Петербургу, в основном из него поставляются», - сообщил Сергей Титов.

Но работа по предотвращению распространения наркотиков ведется.

«Только сегодня в Великих Луках был задержан гражданин, который перевозил наркотические средства. Он разложил закладки в Москве и Московской области, а здесь был задержан», - сообщил он.

По словам Сергея Титова, закладчик может за несколько часов разместить 50-70 тайников. Он также отметил, что в интернет-магазинах по продаже наркотиков сложная иерархия: есть администраторы, курьеры, оптовые закладчики, розничные. Друг друга они не знают. Переписка идет путем шифрования, и ее достаточно сложно отследить.