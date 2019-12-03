Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем

Псковский «Центр СПИД» назван лучшим в стране. Об этом 3 декабря сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Это действительно заслуженно. Центр начал работать в начале 90-х, и работа была с самого начала поставлена правильно. Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем. Есть регионы, где каждый пятый, каждый 10-й поражен ВИЧ. У нас общее число инфицированных примерно 1050», - отметила она.

Она также привела еще один показатель того, что центр СПИД работает хорошо. В идеале 90% инфицированных ВИЧ должны быть информированы, 90% заболевших должны получать антиретровирусную терапию и у 90% инфицированных должна быть снижена вирусная нагрузка. В Центре СПИД эти показатели следующие: диагностика - 88,3%, лечение - 83,2% и подавленная вирусная нагрузка у 62%. «Показатели на порядок выше, чем в Европе», - отметила она.

На вопрос, почему не 100% инфицированных получают лечение, Надежда Рагозина пояснила, что «лечение требует дисциплины»:

«Это пожизненная ежедневная терапия. Не все пациенты к этому готовы. Есть пациенты, которые легко к своему состоянию относится. До той поры пока ВИЧ не перешел в стадию СПИД, качество жизни удовлетворительное, и не все понимают, что надо начинать терапию. А лекарства есть для всех»,