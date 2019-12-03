Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем

3 декабря 2019 года, 16:50

Псковский «Центр СПИД» назван лучшим в стране. Об этом 3 декабря сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

«Это действительно заслуженно. Центр начал работать в начале 90-х, и работа была с самого начала поставлена правильно. Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем. Есть регионы, где каждый пятый, каждый 10-й поражен ВИЧ. У нас общее число инфицированных примерно 1050», - отметила она.

Она также привела еще один показатель того, что центр СПИД работает хорошо. В идеале 90% инфицированных ВИЧ должны быть информированы, 90% заболевших должны получать антиретровирусную терапию и у 90% инфицированных должна быть снижена вирусная нагрузка. В Центре СПИД эти показатели следующие: диагностика - 88,3%, лечение - 83,2% и подавленная вирусная нагрузка у 62%. «Показатели на порядок выше, чем в Европе», - отметила она.

На вопрос, почему не 100% инфицированных получают лечение, Надежда Рагозина пояснила, что «лечение требует дисциплины»:

«Это пожизненная ежедневная терапия. Не все пациенты к этому готовы. Есть пациенты, которые легко к своему состоянию относится. До той поры пока ВИЧ не перешел в стадию СПИД, качество жизни удовлетворительное, и не все понимают, что надо начинать терапию. А лекарства есть для всех»,

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума
Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ
Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников
За неделю почти 650 жителей Псковской области добровольно прошли тест на ВИЧ
Более 1,3 миллиарда рублей за год отчислил в областной бюджет Великолукский агрохолдинг
Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы
Благо и пение. Первая Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих прошла в Печорах
Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 16:00

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег