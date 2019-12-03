Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 1,3 миллиарда рублей за год отчислил в областной бюджет Великолукский агрохолдинг

3 декабря 2019 года, 14:57

На 1 декабря нынешнего года совокупные налоговые отчисления Великолукского агропромышленного холдинга в консолидированный бюджет Псковской области составили более 1,3 миллиарда рублей и превысили показатель аналогичного периода 2018 года на 53%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Общая сумма всех отчислений за отчетный период превысила 2,6 миллиарда рублей.

Великолукский агропромышленный холдинг создает новые рабочие места в сельской местности и обеспечивает своим сотрудникам достойный уровень зарплаты и комфортные условия труда, а налоговые отчисления вносят существенный вклад в социально-экономическую сферу области и способствуют развитию региона.

Великолукский агропромышленный холдинг в соответствии с тенденциями развития отечественного рынка сельского хозяйства ежегодно наращивает объёмы производства. С развитием производственных активов предприятия, соответственно, растут и налоговые платежи как в местный, так и федеральные бюджеты.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Как сложное сделать понятным, узнают от Виктории Приходько участники Псковского медиафорума
Надежда Рагозина: Сейчас Псковская область по ВИЧ – регион с минусовым показателем
Ольга Евстигнеева: Прожиточный минимум псковского пенсионера выше, чем в целом по РФ
Сергей Титов: Закладчик может за несколько часов разместить от 50 до 70 тайников
За неделю почти 650 жителей Псковской области добровольно прошли тест на ВИЧ
Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы
Благо и пение. Первая Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих прошла в Печорах
Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 16:00

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег