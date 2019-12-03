Более 1,3 миллиарда рублей за год отчислил в областной бюджет Великолукский агрохолдинг

На 1 декабря нынешнего года совокупные налоговые отчисления Великолукского агропромышленного холдинга в консолидированный бюджет Псковской области составили более 1,3 миллиарда рублей и превысили показатель аналогичного периода 2018 года на 53%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Общая сумма всех отчислений за отчетный период превысила 2,6 миллиарда рублей.

Великолукский агропромышленный холдинг создает новые рабочие места в сельской местности и обеспечивает своим сотрудникам достойный уровень зарплаты и комфортные условия труда, а налоговые отчисления вносят существенный вклад в социально-экономическую сферу области и способствуют развитию региона.

Великолукский агропромышленный холдинг в соответствии с тенденциями развития отечественного рынка сельского хозяйства ежегодно наращивает объёмы производства. С развитием производственных активов предприятия, соответственно, растут и налоговые платежи как в местный, так и федеральные бюджеты.