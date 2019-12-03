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Культура

Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы

3 декабря 2019 года, 14:48

Международное жюри программы «Европейские дни наследия» Совета Европы объявило имена десяти финалистов творческого конкурса для детей и молодёжи «Неделя творцов европейского наследия». Среди победителей – псковичка Ольга Зинина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рассказ о традициях гусельной игры подарил псковичке победу в конкурсе, объявленном Советом Европы
Псковичка победила в творческом конкурсе, объявленном Советом Европы.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
Российские финалисты вместе с другими победителями из Латвии, Северной Македонии, Сербии, Грузии и Украины были приглашены во Францию, Страсбург с 1 по 4 декабря этого года для получения наград и участия в культурной программе.

Ольге Зининой 15 лет, она выпускница фольклорной студии псковского Дома детского творчества и абитуриентка специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Псковичка представила на конкурс видеоработу «Псковские гусли», в которой рассказала о традициях гусельной игры в Псковской области, а также выступила с древними наигрышами.

Всего в конкурсе приняли участие 67 ребят из 25 регионов России.

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