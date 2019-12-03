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Культура

Благо и пение. Первая Первая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и церковных певчих прошла в Печорах

3 декабря 2019 года, 13:39

На минувшей неделе в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря состоялась первая научно-практическая конференция регентов, руководителей хоров воскресных школ и певчих, собравшая певцов и регентов со всей Псковской области.

Авторы докладов рассказали как о практических сторонах регентской профессии, так и вспомнили славные страницы истории, связанные с певческими традициями Псковщины.

27 ноября в рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта по развитию хорового пения в Псковской области, в Доме офицеров прошёл семинар «Осторожно, детский голос!». Перед внушительной аудиторией, составляли которую преподаватели музыкальных школ и руководители детских хоров, выступили ведущие специалисты из Москвы. Открыла семинар кандидат медицинских наук, врач-фониатр Наталья Оленчик. В в завершении мероприятия кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории, член Союза композиторов России Юлия Тихонова рассказала о методах работы с детскими хорами различных возрастов, а также поделилась своими сочинениями.

На память о семинаре педагоги получили в подарок подборку методических и практических пособий.

Добавим, мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Культура» и проекта по развитию хорового пения в Псковской области. 

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