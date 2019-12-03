Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье

В поселке Кунья полицейские по «горячим следам» раскрыли угон отечественного автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 2 декабря в Кунье от дома по улице Полевой был угнан «ВАЗ-21074». Владелица легковушки сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Машину с повреждениями стражи порядка вскоре обнаружили здесь же в поселке на перекрестке улиц Больничной и Лобова. Судя по всему, угонщик не справился с управлением и съехал в кювет.

По «горячим следам» полицейским удалось установить подозреваемого в угоне. Им оказался не работающий, ранее судимый местный житель, 1978 года рождения. Причем, как выяснилось, водительского удостоверения у него нет. И, по имеющимся данным, машину он угнал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.