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Общество

Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области

3 декабря 2019 года, 12:19

Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» разработал карту Пскова, на которой вместо достопримечательностей некоммерческие организации и общественные инициативы. Как рассказала пресс-секретарь фонда Надежда Николенко, в нее включены более 60 некоммерческих организаций.

- Существует много разных карт, на которых отмечены достопримечательности Пскова, - отметила она. - А мы решили сделать карту некоммерческих организации и общественных инициатив. Это тоже своего рода достопримечательность нашего города.

Организации самой разной направленности: и те, что помогают инвалидам, и те, что детям, и те, что животным. Среди них есть общественные инициативы. Например, креативное пространство «Шаг» или школа социальных латиноамериканских танцев «La casa loca». На карте также представлены сообщества, которые даже не имеют адреса. К примеру, «Клуб добряков», который поддерживает детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями.

Посмотрев карту, человек может решить, к какой организации присоединится, чем помочь.

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