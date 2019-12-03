Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковских благотворителей призывают рассказывать о добрых делах

3 декабря 2019 года, 11:56

В Псковской области проходит благотворительная акция «Щедрый вторник». Как рассказал 3 декабря на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов, в мире эта акция проходит с 2012 года, в России — с 2016.

- Цель ее - вовлечение людей в благотворительность, - отметил он. - Важно, чтобы эта тема звучала, чтобы люди знали, что подобные акции проходят, и понимали, что они не одиноки в благотворительности. Ведь это не в культуре России признаваться в благотворительности. Многие считают, что добро надо делать тихо.

В рамках акции проходит флешмоб «Неделя признаний», в рамках которого каждый благотворитель сможет рассказать о том, кому он помог. По мнению организаторов, это должно привлечь к волонтерству и благотворительности других людей.

В прошлом году участие в нем приняли 75 человек, в этом – пока порядка 40.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области
Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
Гала-концерт лауреатов областного фестиваля «Мы из будущего» состоится в Пскове 10 декабря
Специально для «ART-ели» мастер Светлана Петрова изготовит вкусные и ароматные пряники
Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна» откроется в Пскове 6 декабря
Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Реставрацию усадьбы Беклешова в Пскове планируют завершить в декабре 2020 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Пятнадцать кружек до победы

Общество / Знай наших!
3 декабря 12:07

Пятнадцать кружек до победы

Школьники из Псковской области, гончар и штукатур, завоевали главные призы чемпионата «Абилимпикс», впервые у нас два первых места
Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 16:00

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег