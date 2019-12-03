Псковских благотворителей призывают рассказывать о добрых делах

В Псковской области проходит благотворительная акция «Щедрый вторник». Как рассказал 3 декабря на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город» Семен Никонов, в мире эта акция проходит с 2012 года, в России — с 2016.

- Цель ее - вовлечение людей в благотворительность, - отметил он. - Важно, чтобы эта тема звучала, чтобы люди знали, что подобные акции проходят, и понимали, что они не одиноки в благотворительности. Ведь это не в культуре России признаваться в благотворительности. Многие считают, что добро надо делать тихо.

В рамках акции проходит флешмоб «Неделя признаний», в рамках которого каждый благотворитель сможет рассказать о том, кому он помог. По мнению организаторов, это должно привлечь к волонтерству и благотворительности других людей.

В прошлом году участие в нем приняли 75 человек, в этом – пока порядка 40.