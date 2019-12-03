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Экономика

Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

3 декабря 2019 года, 11:21

Конец года — время подводить итоги и строить новые финансовые планы на следующий год. Уровень финансовой грамотности псковичей растет, а это значит, что многие уже сегодня умеют грамотно управлять своими денежными средствами: ведут учет доходов и расходов, планируют личный бюджет и создают сбережения. Один из способов сохранения и приумножения финансовых средств — это открытие вклада. А новогодние предложения банков сделают этот шаг еще более выгодным.

Например, со 2 декабря Сбербанк предлагает своим клиентам предновогодние вклады со специальными повышенными процентными ставками - «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклады открываются на следующих условиях:

- Вклад «Новогодний бонус».

Разместить средства возможно в рублях со 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года на срок от 4 до 9 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад не пополняемый.

- Вклад «Выгодный старт».

Разместить средства возможно в рублях со 2 декабря 2019 года по 31 января 2020 года на срок от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад не пополняемый. Доступен для клиентов, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады.

Ставки по вкладам зависят от сроков размещения вкладов. Подробные условия — на официальном сайте банка со 2 декабря 2019 года.

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