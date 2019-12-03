Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях

Конец года — время подводить итоги и строить новые финансовые планы на следующий год. Уровень финансовой грамотности псковичей растет, а это значит, что многие уже сегодня умеют грамотно управлять своими денежными средствами: ведут учет доходов и расходов, планируют личный бюджет и создают сбережения. Один из способов сохранения и приумножения финансовых средств — это открытие вклада. А новогодние предложения банков сделают этот шаг еще более выгодным.

Например, со 2 декабря Сбербанк предлагает своим клиентам предновогодние вклады со специальными повышенными процентными ставками - «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклады открываются на следующих условиях:

- Вклад «Новогодний бонус».