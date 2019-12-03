Гала-концерт лауреатов областного фестиваля «Мы из будущего» состоится в Пскове 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, на сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина (Псков, улица Пушкина, дом 13) состоится заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего». Начало концертной программы в 16.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном Центре народного творчества.

Зрителям представят 25 концертных номеров, в которых примут участие победители отборочных туров фестиваля-конкурса. Свое мастерство продемонстрируют солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это дети разных возрастов, увлечений и интересов из городов и сел Псковской области. Из 670 участников отборочных туров фестиваля в финал вышли самые яркие, активные, одаренные и артистичные. У зрителей есть уникальная возможность услышать и увидеть в одном концерте лучших представителей талантливой молодежи Псковской области. Напомним, областной фестиваль «Мы из будущего» организуется и проводится Псковским областным центром народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области. Это долгосрочный проект, за период его существования поддержку получили тысячи юных дарований, преуспевающих в освоении различных видов искусства – музыки, театра, хореографии.