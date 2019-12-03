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Культура

Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна» откроется в Пскове 6 декабря

3 декабря 2019 года, 10:14

В выставочном зале Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 8) с 6 по 20 декабря будет проходить фотовыставка «Самая красивая страна». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном Центре народного творчества.

Открытие мероприятия состоится в пятницу, 6 декабря, в 16.00. На выставке в Пскове будут представлены лучшие фотоработы финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна» разных лет. Ежегодный фотоконкурс, который проходит с 2015 года «Самая красивая страна» — это масштабный проект Русского географического общества, посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. За это время в нем приняли участие десятки тысяч авторов, в оргкомитет конкурса поступило почти полмиллиона фотографий. Традиционно конкурс проводится в нескольких номинациях: «Пейзаж», «От заката до рассвета», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир», «Эти забавные животные», «Искусство дикой природы», «Россия с высоты птичьего полета», «Многоликая Россия» и «Архитектура». Посетив фотовыставку, псковичи смогут оценить красоту нашей необъятной страны от Курильских островов до Куршской косы, от Земли Франца-Иосифа до гор Дагестана.

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