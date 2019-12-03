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Общество

Реставрацию усадьбы Беклешова в Пскове планируют завершить в декабре 2020 года

3 декабря 2019 года, 10:02

В Пскове начались работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьба Беклешова Николая Андреевича» (первого здания Псковской губернской гимназии), расположенного на улице Георгиевской, 4. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Реставрацию усадьбы Беклешова в Пскове планируют завершить в декабре 2020 года
Сейчас в здании завершается демонтаж старой штукатурки, до конца этого месяца также будет демонтировано перекрытие. В целом проект предусматривает ремонт перекрытий, полов и потолков, облицовку стен, замену окон и дверей. Кроме того, подрядчику нужно будет выполнить гидроизоляцию фундамента, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализацию, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, благоустроить территорию. Работы необходимо завершить в декабре 2020 года.

Всего на реставрационные работы выделено более 40 миллионов рублей.

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