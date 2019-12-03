Специально для «ART-ели» мастер Светлана Петрова изготовит вкусные и ароматные пряники

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Вкусные, ароматные, невероятно красивые пряники от мастера Светланы Петровой придутся по вкусу всей семье. Каждый пряник расписан в ручную и поэтому двух совершенно одинаковых пряников вы точно не найдете.
Наши пряники изготовлены исключительно из натуральных, свежих продуктов, не содержат совсем никакой химии и консервантов. Каждый пряник приготовлен с любовью. Процесс приготовления довольно длительный, тесто для пряника должно созреть, затем сам пряник остыть, подышать. Но в целом рецепт прост: возьми щепотку доброты, горсточку терпения, веточку везения, капельку смеха, крошечку удачи. Залей стаканом душевной теплоты, ложечкой сердечности. Размешай и поставь на солнышко, на несколько сказочных дней.
Светлана Петрова,
мастер
На новогодней ярмарке пряники будут продаваться в праздничной упаковке. Преподнести их можно кому угодно - будь то коллега, начальник, учитель, доктор, парикмахер или давний приятель.
Фото предоставлено Светланой Петровой.
Кроме пряников, Светлана Петрова представит кружки, декорированные полимерной глиной, разных по характеру и типажу мышат, магниты с символом наступающего года, чайные смеси, упакованные в нарядные, новогодние пакетики и коробочки. Т
Фото предоставлено Светланой Петровой.
- Еще одним интересным изделием будут деревянные ящики ручной работы, задекорированные в технике декупаж, - говорит Светалана. - В такие ящики можно оформить подарок, либо использовать как самостоятельный элемент интерьера.
Фото предоставлено Светланой Петровой.
Фото предоставлено Светланой Петровой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».