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Культура

Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова

3 декабря 2019 года, 10:26

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Чем мы дополняем новогодние подарки? Правильно, праздничной открыткой и хорошим настроением! Открытки с иллюстрациями представит на новогодней ярмарке мастер Любовь Жигалова.

Считаю, что лучше всего я раскрываюсь именно в создании иллюстрации, а маленькая открытка с милым рисунком станет отличным дополнением к подарку. Знаю много случаев, когда даже самые хмурые посетители ярмарок таяли и начинали улыбаться, увидев мои картинки.


Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь ЖигаловаЛюбовь Жигалова,
мастер
Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фото предоставлено Любовью Жигаловой.
Конечно же, пользоваться и дарить такие открытки можно без ограничения в возрасте. Как заметила художница, «положительный эффект достигается у каждого». Какой, спросите вы? Любовь Жигалова знает ответ и на этот вопрос:

«Мы не всегда говорим близким то как мы их любим, как тепло к ним относимся, а открытка с душевным пожеланием счастья помогает нам донести всю любовь и заботу дорогому нам человеку».

Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фото предоставлено Любовью Жигаловой.
Мастер делает открытки небольшими сериями, но каждая из них отдельно друг друга также смотрится как самостоятельное произведение искусства. Любовь рисует их акварелью, некоторые — с помощью графического планшета на компьютере, и затем создает макет для печати.

Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фото предоставлено Любовью Жигаловой.
Раскрыла собеседница и секреты своего мастерства:

«Я с раннего возраста поняла для себя, что хочу рисовать и творить: в детсве ходила в художественную школу, на различные кружки. Затем получила образование графического дизайнера, и теперь вся моя жизнь неразрывно связана с творчеством».

Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фото предоставлено Любовью Жигаловой.
Любовь уже четвертый год участвует в ярмарках. В этом году, помимо открыток, на ярмарке она представит деревянные значки, шкатулки, домики, фетровые игрушки на ёлку.

«А также в этом году я готовлю новые изделия – броши из бисера. Смотрятся они просто завораживающе!» - заметила мастер.

Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фото предоставлено Любовью Жигаловой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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