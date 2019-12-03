Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Задорного новогоднего снеговика создаст для новогодней «АRТ-ели» мастер Мария Храмцова. Такую игрушку можно поставить под новогоднюю елку и быть уверенным, что все желания сбудутся:
Поставьте снеговичка под елочку, а под бой курантов загадайте желание и верьте - оно точно исполнится, ведь снеговичок волшебный.
Мария Храмцова,
мастер
По словам мастера, одна из христианских легенд гласит, что снеговики - это ангелы.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
- А так как снег - это дар неба, значит и снеговик не кто иной, как ангел, который может передавать Богу просьбы людей. Для этого нужно слепить из свежевыпавшего снега маленького снеговичка и тихонько шепнуть ему свое желание. Верили, что как только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на небеса и вскоре исполнится, - отмечает она.
А если верить народному преданию, впервые слепил снежную фигуру в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский поэт, скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти. - Само же слово «schneeman» - «снеговик», изначально возникло в немецком языке, а первое письменное упоминание о снеговике встречается в книге XVIII века: там говорилось о «красивом снеговике» гигантских размеров, - рассказывает мастер.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Снеговик Марии Храмцовой — совсем небольшой, и изготовлен из флиса и 100% хлопка, для утяжеления ножек использован стеклянный гранулят, а глазки выполнены из черных бусинок.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
- Изготовление снеговика занимает примерно 2-3 дня. И конечно, это изделие штучное, так как невозможно повторить две одинаковые игрушки, даже, если будешь шить из одних тех материалов, уверена Мария Храмцова.
Ручным творчеством Мария Храмцова занимается с 1997 года. Говорит, что просто захотелось понять: «А я так смогу или нет?». Сейчас любители хендмейда знают ее как мастера, который шьет текстильные куклы по мотивам кукол Татьяны Коннэ, изготавливает сувенирное мыло и вяжет салфетки крючком. Все это можно будет увидеть и приобрести на новогодней ярмарке «ART-ель». Также для покупателей мастер приготовила и новинки - меховые игрушки, которые стала делать только в этом году.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».