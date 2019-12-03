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Культура

Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»

3 декабря 2019 года, 10:10

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Задорного новогоднего снеговика создаст для новогодней «АRТ-ели» мастер Мария Храмцова. Такую игрушку можно поставить под новогоднюю елку и быть уверенным, что все желания сбудутся:

Поставьте снеговичка под елочку, а под бой курантов загадайте желание и верьте - оно точно исполнится, ведь снеговичок волшебный.


Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»Мария Храмцова,
мастер
Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
По словам мастера, одна из христианских легенд гласит, что снеговики - это ангелы.

- А так как снег - это дар неба, значит и снеговик не кто иной, как ангел, который может передавать Богу просьбы людей. Для этого нужно слепить из свежевыпавшего снега маленького снеговичка и тихонько шепнуть ему свое желание. Верили, что как только снежная фигурка растает, желание сразу будет доставлено на небеса и вскоре исполнится, - отмечает она.

Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
А если верить народному преданию, впервые слепил снежную фигуру в конце XV века, примерно в 1493 году, итальянский поэт, скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти. - Само же слово «schneeman» - «снеговик», изначально возникло в немецком языке, а первое письменное упоминание о снеговике встречается в книге XVIII века: там говорилось о «красивом снеговике» гигантских размеров, - рассказывает мастер.

Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Снеговик Марии Храмцовой — совсем небольшой, и изготовлен из флиса и 100% хлопка, для утяжеления ножек использован стеклянный гранулят, а глазки выполнены из черных бусинок.

- Изготовление снеговика занимает примерно 2-3 дня. И конечно, это изделие штучное, так как невозможно повторить две одинаковые игрушки, даже, если будешь шить из одних тех материалов, уверена Мария Храмцова.

Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Ручным творчеством Мария Храмцова занимается с 1997 года. Говорит, что просто захотелось понять: «А я так смогу или нет?». Сейчас любители хендмейда знают ее как мастера, который шьет текстильные куклы по мотивам кукол Татьяны Коннэ, изготавливает сувенирное мыло и вяжет салфетки крючком. Все это можно будет увидеть и приобрести на новогодней ярмарке «ART-ель». Также для покупателей мастер приготовила и новинки - меховые игрушки, которые стала делать только в этом году. 

Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»
Фото предоставлено Марией Храмцовой.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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