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Культура

Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»

3 декабря 2019 года, 09:51

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Необыкновенные вязаные куклы приготовила для новогодней ярмарки Елена Антонюк. Они создадут прекрасное настроение и уют в доме. А еще послужит прекрасной игрушкой для ребенка или стильной вещью для интерьера.

Каждая кукла создана в единственном экземпляре. Все куклы изготовлены из натуральных материалов - итальянских хлопковых ниток, и гипоаллергенны. На изготовление одной куклы уходит три-четыре недели. И каждая имеет свой стиль и характер.


Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»Елена Антонюк,
мастер
Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Антонюк.
Также Елена Антонюк приготовила для ярмарки вязанные детские новогодние костюмы - снегурочку и русалочку, вязаную обувь, сумки, шапки.

Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Антонюк.
Елена занимается творчеством более пяти лет.

- До того как заняться творчеством, я работала бухгалтером, - рассказывает Елена. - Как большинство женщин, умела вязать для себя и семьи. Однажды внучка попросила связать ей куколку, я попробовала. Внучке кукла очень понравилась, а мне нет, вот тогда и появилось желание научиться делать красивые куклы, и не только для детей.

Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Антонюк.
Теперь радость и восхищение других людей вдохновляет Елену на занятия творчеством. 

Вязаные куклы мастера Елены Антонюк выставят на новогодней ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Еленой Антонюк.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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