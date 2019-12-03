Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Мастер Антон Амосов специально для новогоднего комплекта предлагает нашим читателям обложку для паспорта. Она подойдет для людей любого пола и возраста — главное, чтобы у человека был сам документ.
Обложка на документ поможет вам сделать прекрасный подарок вашему дорогому человеку, с которой он встретит ещё не один Новый Год. Эта модель делается на постоянной основе, но я всегда использую индивидуальный подход. Ведь можно изменить цвет кожи, подобрать нитки, видоизменить все по вашему вкусу.
Антон Амосов,
мастер
Кстати, сам мастер работает с кожей уже в течении трех лет. Разрабатывает новые модели, оттачивает мастерство, увеличивает ассортимент.
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
- Мне всегда нравился процесс создания вещей, благодаря своей фантазии и ручному труду, это - отражение своего внутреннего мира. Как-то мне нужен был кошелёк, и под руки попался старый кусок кожи. И я решил, по чему бы не сделать самому, и я сказал «ПОЕХАЛИ», - отметил мастер.
Как заметил Антон, он может сделать из кожи практически любое изделие, если это будет хотя бы приблизительно соответствовать его вкусу. А на ярмарке, помимо обложки на паспорт, будут представлены также разные модели кошельков и аксессуаров. И прямо на ярмарке вы сможете заказать ту модель, которая вас заинтересует.
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
- Все делается полностью из натуральной кожи, это полностью ручная работа. Во всех изделиях я применяю знания, накопленные мною в течении нескольких лет, так что можно смело назвать эту вещь эксклюзивной, дизайнерской, - добавил рукодельник.
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».