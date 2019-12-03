Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»

3 декабря 2019 года, 09:26

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Антон Амосов специально для новогоднего комплекта предлагает нашим читателям обложку для паспорта. Она подойдет для людей любого пола и возраста — главное, чтобы у человека был сам документ.

Обложка на документ поможет вам сделать прекрасный подарок вашему дорогому человеку, с которой он встретит ещё не один Новый Год. Эта модель делается на постоянной основе, но я всегда использую индивидуальный подход. Ведь можно изменить цвет кожи, подобрать нитки, видоизменить все по вашему вкусу.


Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»Антон Амосов,
мастер
Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
Кстати, сам мастер работает с кожей уже в течении трех лет. Разрабатывает новые модели, оттачивает мастерство, увеличивает ассортимент.

- Мне всегда нравился процесс создания вещей, благодаря своей фантазии и ручному труду, это - отражение своего внутреннего мира. Как-то мне нужен был кошелёк, и под руки попался старый кусок кожи. И я решил, по чему бы не сделать самому, и я сказал «ПОЕХАЛИ», - отметил мастер.

Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
Как заметил Антон, он может сделать из кожи практически любое изделие, если это будет хотя бы приблизительно соответствовать его вкусу. А на ярмарке, помимо обложки на паспорт, будут представлены также разные модели кошельков и аксессуаров. И прямо на ярмарке вы сможете заказать ту модель, которая вас заинтересует.

Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Антоном Амосовым.
- Все делается полностью из натуральной кожи, это полностью ручная работа. Во всех изделиях я применяю знания, накопленные мною в течении нескольких лет, так что можно смело назвать эту вещь эксклюзивной, дизайнерской, - добавил рукодельник.

Обложки на документы, сделанные Антоном Амосовым, будут в продаже на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Антоном Амосовым.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Установлена личность угонщика, который в пьяном состоянии угнал и разбил авто в Кунье
Карта общественных организаций #Силавместе появилась в Псковской области
Псковских благотворителей призывают рассказывать о добрых делах
Сбербанк запускает новогоднюю акцию по вкладам в рублях
Гала-концерт лауреатов областного фестиваля «Мы из будущего» состоится в Пскове 10 декабря
Специально для «ART-ели» мастер Светлана Петрова изготовит вкусные и ароматные пряники
Новогоднюю открытку с иллюстрациями представит на ярмарке «ART-ель» мастер Любовь Жигалова
Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна» откроется в Пскове 6 декабря
Купить задорного снеговика от мастера Марии Храмцовой смогут посетители «АRТ-ели»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты