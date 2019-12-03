Интерьерные куклы ручной работы приготовила для ярмарки «ART-ель» Софья Неманова

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Софья Неманова занимается изготовлением интерьерных кукол. И именно на них она советует обратить особое внимание. Ведь они служат не только украшением, но и несут свой настрой, создают особую атмосферу. К тому же у каждой куклы — характер особый!
Куклы — мое большое увлечение. Все детали каждой игрушки выполнены вручную и из натуральных материалов. Часто я украшаю куклы вышивкой. Уверена, что они прекрасно подойдут в качестве подарка, так как украсят и оживят любой интерьер.
Софья Неманова,
мастер
По словам Софьи Немановой, так как куклы интерьерные, их можно подарить как ребенку, так и взрослому. Кроме кукол, мастер привезет на ярмарку подушки-думочки с аппликацией и вышивкой гладью, баночки в технике декупаж и разнообразное мыло ручной работы.
Фото предоставлено Софьей Немановой.
- Вообще ручным творчеством и вышивкой я увлекаюсь с детства. Это моя любовь, моя жизнь! - отметила мастер.
Фото предоставлено Софьей Немановой.
И глядя на кукол, выходящих из-под рук Софьи, сомневаться в этом не приходится — с такой любовью сделана каждая из них.
Фото предоставлено Софьей Немановой.
Фото предоставлено Софьей Немановой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».