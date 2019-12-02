Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиа

Спикер Псковского медиафорума, который пройдёт 6 декабря в ПсковГУ, главный редактор федерального издания «Daily Storm» Алёна Сивкова уверена, что жизнь после «цифры» есть. По её словам, телевидение должно подстраиваться под основные вызовы времени, а не развиваться автономной машиной. Об этом пишет сайт университета.
Нам так часто говорят, что телевидение, газеты и радио умрут. Но время идет, а ничто не умирает. Но медиаконтент важно и нужно правильно готовить. Трансформировать эти покрытые пылью, неповоротливые машины на новый лад. Мне, как главному редактору федерального СМИ, важно, что на форум съедутся журналисты региональных СМИ, которым небезразлично будущее современных медиа. И которые не хотят, опустив руки, становиться только ретрансляторами пустого контента.
Алёна Сивкова,Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.
главный редактор федерального издания «Daily Storm»
Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.
Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.