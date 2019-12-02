Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиа

Нам так часто говорят, что телевидение, газеты и радио умрут. Но время идет, а ничто не умирает. Но медиаконтент важно и нужно правильно готовить. Трансформировать эти покрытые пылью, неповоротливые машины на новый лад. Мне, как главному редактору федерального СМИ, важно, что на форум съедутся журналисты региональных СМИ, которым небезразлично будущее современных медиа. И которые не хотят, опустив руки, становиться только ретрансляторами пустого контента.



