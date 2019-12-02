Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиа

2 декабря 2019 года, 17:50

Спикер Псковского медиафорума, который пройдёт 6 декабря в ПсковГУ, главный редактор федерального издания «Daily Storm» Алёна Сивкова уверена, что жизнь после «цифры» есть. По её словам, телевидение должно подстраиваться под основные вызовы времени, а не развиваться автономной машиной. Об этом пишет сайт университета.

Нам так часто говорят, что телевидение, газеты и радио умрут. Но время идет, а ничто не умирает. Но медиаконтент важно и нужно правильно готовить. Трансформировать эти покрытые пылью, неповоротливые машины на новый лад. Мне, как главному редактору федерального СМИ, важно, что на форум съедутся журналисты региональных СМИ, которым небезразлично будущее современных медиа. И которые не хотят, опустив руки, становиться только ретрансляторами пустого контента.


Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиаАлёна Сивкова,
главный редактор федерального издания «Daily Storm»
Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.

Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Несколько культурных и познавательных мероприятий пройдёт в Пскове ко Дню инвалида (ПРОГРАММА)
Результаты тестирования на ВИЧ объявят журналистам в пресс-центре «Псковской правды»
Акция #Щедрыйвторник станет темой обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»
На ярмарке «ART-ель» мастер Людмила Аксёнова будет принимать заказы на кружевные украшения
Новогодние шары из плюша от Людмилы Кузовлевой будут продавать на ярмарке «ART-ель»
Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Наталья Котова выковала изящные подсвечники
Невесомые кружевные серьги выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Юлия Григорьева
Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковский медиафорум
В пятницу, 6 декабря, в областном центре пройдёт второй Псковский международный Медиафорум.
Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиа
Как грамотно организовать творческий процесс, расскажет на Псковском медиафоруме эксперт Анна Ефремова
О работе с Telegram-каналами расскажет блогер Олеся Рябцева на медиафоруме в Пскове
Повлиял ли интернет на телевидение, узнают псковичи у ведущего телеканала «Россия-24» Дмитрия Щугорева

Посмотреть весь сюжет

Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 16:00

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег
Плати меньше, успевай больше

Общество
28 ноября 10:06

Плати меньше, успевай больше

Как электронные сервисы упрощают жизнь