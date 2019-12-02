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Культура

Несколько культурных и познавательных мероприятий пройдёт в Пскове ко Дню инвалида (ПРОГРАММА)

2 декабря 2019 года, 16:55

Первая неделя декабря в Пскове будет насыщена мероприятиями, посвященными Международному дню инвалидов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

3 декабря в 15.00 библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, дом 20) приглашает юных читателей на литературно-творческое занятие «Дорогой дружбы, добра и милосердия».

По 6 декабря в 14.00 детско-юношеская спортивная школа «Надежда» (Псков, улица Гагарина, дом 5а) открывает свои двери для лиц с нарушениями слуха и опорно-двигательной системы. Всю неделю здесь будут проходить соревнования по дартсу, бильярду и бочче.

3 декабря Специальная коррекционная школа №4 (Псков, улица Бастионная, дом 6) организует концерт, посвященный Международному дню инвалидов, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Начало концерта в 14.00.

В это же время в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1) состоится концерт творческих коллективов Псковского городского общества инвалидов «Позиция жизни – быть!».

5 декабря Международный день инвалида отметит Всероссийское общество слепых (Псков, улица Школьная, дом 19). Здесь в 12.00 начнется концерт «Мы дарим вам душевное тепло».

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