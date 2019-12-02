Результаты тестирования на ВИЧ объявят журналистам в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 3 декабря, в 15.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдёт пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая прошла в регионе с 25 ноября по 1 декабря.

О результатах тестирования на антитела к ВИЧ всех желающих с помощью простых быстрых тестов на предприятиях Пскова и районов области расскажут:

1. Владимир Трофимов, заместитель главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

2. Сергей Титов, начальник УКОН УМВД России по Псковской области;

3. Представители Наркологического диспансера области, Псковского отделения «Российского Красного Креста», администрации Псковской области.