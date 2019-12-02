Акция #Щедрыйвторник станет темой обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 3 декабря, в 11.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдёт пресс-конференция, посвященная международной акции #Щедрыйвторник в Пскове.

Презентация карты псковских НКО, благотворительных инициатив и социально-ориентированного бизнеса в связи с Международной акцией. О том, как псковичи откликнулись на акцию, расскажут организаторы из Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город».

На вопросы ответят:

1. Семён Никонов, председатель совета Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город»;

2. Николай Рассадин, гипермаркета «Империал», участник акции;

3. Надежда Николенко, пресс-секретарь Благотворительного фонда развития местного сообщества «Добрый город», куратор проекта.