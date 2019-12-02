На ярмарке «ART-ель» мастер Людмила Аксёнова будет принимать заказы на кружевные украшения

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Нежного ангела из кружева приготовила Людмила Аксенова для предстоящей новогодней ярмарки подарков ручной работы «ART-ель».
Мастер уверена, что этот ангел принесёт его обладателю добрые вести и радость в наступающем новом году!
Игрушки на ёлку могут быть разными - традиционные шары и снежинки, разные звери и персонажи из сказок. Главное, чтобы они радовали своих хозяев и даже передавались из поколения в поколение.
Людмила Аксёнова,
мастер
На ярмарке у этого мастера также можно будет приобрести или заказать воротнички, колье, серьги и браслеты, броши и разное другие изделия.
Фото предоставлено Людмилой Аксёновой.
Людмила Аксенова творчеством увлекается давно. Пробовала и вязать, и вышивать. Занималась батиком, росписью по дереву и акварелью.
- Последнее время я больше занимаюсь кружевоплетением, - рассказывает Людмила Аксенова. - Да, хочется ещё многое успеть и в разных техниках, но именно кружево пока не отпускает меня. По моему мнению, кружево должно быть тонким, ажурным, выполненным из качественных материалов. Мне нравится экспериментировать и в зависимости от выбранного материала, кружево играет по-разному.
Фото предоставлено Людмилой Аксёновой.
- Моё ручное кружево выполнено в технике вологодского кружевоплетения и фриволите. Оно уместно и в офисе, и в повседневной жизни! Его можно надеть в театр, филармонию, праздничный вечер, украсить свадебное платье! Кружевные украшения всегда актуальны, - отметила мастер.
Фото предоставлено Людмилой Аксёновой.
Фото предоставлено Людмилой Аксёновой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».