Новогодние шары из плюша от Людмилы Кузовлевой будут продавать на ярмарке «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Людмила Кузовлева предлагает псковичам украсить новогоднюю елку шаром с символом нового года – Мышкой. Шар сделан из плюша, а сама мышка - из хлопка.
Такое украшение для новогодней елки понравится всем. Тем более, шары для елки будут выполнены в разных цветах, и каждый покупатель сможет выбрать тот цвет, который ему понравится.
Людмила Кузовлева,
мастер
По словам мастера, такие веселые новогодние игрушки будут радовать и детей, и взрослых. А поскольку шары — изделия ручной работы, мастер гарантирует, что двух абсолютно одинаковых изделий не будет. Каждая вещица — уникальна.
Фото предоставлено Людмилой Кузовлевой.
- На создание игрушки уходит примерно пару дней, так как у мышки много мелких деталей, - поясняет Людмила Кузовлева.
Фото предоставлено Людмилой Кузовлевой.
Также мастер приготовила для новогодней «ART-ели» вязаные игрушки, закладки для книг с символом нового года, чехлы для шампанского.
Фото предоставлено Людмилой Кузовлевой.
Людмила Кузовлева призналась, что вязать начала с раннего детства – примерно с 6-7 лет
Фото предоставлено Людмилой Кузовлевой.
- Меня научила мама. Потом научилась шить, вышивать, плести из бисера, - вспоминает она.
Фото предоставлено Людмилой Кузовлевой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».