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Культура

Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»

2 декабря 2019 года, 14:46

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Мастер Ирина Иванова предлагает псковичам елочные игрушки «на счастье» - валеночки-шептуны.

В валеночки можно написать желание или поздравления для близких и повесить их на елку! Оно обязательно сбудется. Одна потенциальная бабушка заказала розовые валеночки в ожидании долгожданных внуков, вскоре у нее появилась внучка. Сейчас девочке 7 месяцев и для нее я сваляла настоящие домашние валеночки, чтобы ножки не мерзли.


Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»Ирина Иванова,
мастер
Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
Мастер уверена, что миниатюрный сувенир станет не только отличным украшением для новогодней елки, но и пригодится в новом году:

- Валеночки-шептуны — это сувенир, который будет полезен всем — от мала до велика. Маленькие валеночки можно одеть на куклу, можно в машину повесить, как талисман. Они также будут интересны и туристам — как хороший сувенир из России!

Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
Свои изделия мастер изготавливает вручную. Каждые валеночки — это уникальный сувенир.

- Мои изделия - это только ручная работа. Делаю на заказ по дизайну заказчика, из натуральной овечьей шерсти. А она бывает очень разной: от тончайшего мериноса из Австралии до брутальных отечественных пород овцы, - отметила Ирина Иванова.

Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
Также мастер готовит для новогодней ярмарки оригинальные палантины из шелка и вискозы с шерстью, теплые шапочки с мехом песца, авторские валяные жилеты, оригинальные броши, эксклюзивные сумки из войлока и кожи.

Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Фото предоставлено Ириной Ивановой.
- Постараюсь успеть свалять и варежки. Также готовлю для ярмарки зверотапочки. Обязательно будет символ года — мышка.

Рукоделием Ирина Иванова увлекалась всегда, а непосредственно валянием из войлока занимается уже около 10 лет. 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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