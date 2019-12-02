Для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Наталья Котова выковала изящные подсвечники

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Подсвечники от мастера Натальи Котовой на ярмарке можно приобрести как себе, так и в подарок своим друзьям и близким. При сервировке новогоднего стола они придадут атмосферу уюта и сказочного настроения.
Приближение Нового Года вдохновляет меня на новые мысли и идеи для ковки неповторимых изделий и оформления уже изготовленных подарков.
Наталья Котова,
мастер
- Наши посетители смогут соприкоснуться с древнейшим ремеслом, которое в наше время превратилось в искусство. Кованные изделия потрясают своей с одной стороны брутальностью, а с другой – изяществом, - отметила мастер.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Кроме подсвечников, на новогоднюю ярмарку мастер привезет вешалки для одежды в виде рыбы, пчелы и бабочки, каминные наборы и дровницы, ножи, петровские вилки, подковы, ножи.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Творчеством Наталья Кототова занимается более 10 лет. Это не только ее хобби,но и любимая работа, которая передается в семье от поколения к поколению.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».