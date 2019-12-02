Невесомые кружевные серьги выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Юлия Григорьева

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.Кружевные украшения практически невесомы и даже самые нежные ушки не устанут на самом длительном мероприятии, считает мастер Юлия Григорьева.
Легкие невесомые кружевные серьги могут быть выполнены практически любого размера и цвета, подобраны под любое платье, и позволят создать законченный образ. Они станут изюминкой образа и создадут настроение на весь праздник.
Юлия Григорьева,
мастер
Серьги подойдут девушкам и женщинам любого возраста. А определенный цвет и форма помогут создать любой образ, подчеркнуть любой наряд.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
Все изделия плетутся мастером индивидуально.
- Я плету серьги из мерсеризованной хлопковой нити, - объясняет Юлия Григорьеваю - Мерсеризация придает хлопку особую прочность. Кроме использования техники классического фриволите, для изготовления своих изделий я применяю многослойное кружево, вплетаю бисер и бусины. Изделия получаются объемные, хорошо держат форму, сохраняя легкий вес.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
На новогодней ярмарке гости найдут к сережкам браслеты. Мастер представит классические кружевные воротники, чокеры.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
- А еще будет много игрушек: интерьерные и игровые. Обязательно мыши, ангелы, олени. Мышки - елочные игрушки и магниты на холодильник.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
Плетением в технике фриволите Юлия Григорьева занимается со школы. Плести училась на уроках труда. Тогда же стала выполнять первые воротнички на заказ. К игрушке пришла около шести лет назад. Сейчас представляет на ярмарках, как кружево так и игрушки.
Фото предоставлено Юлией Григорьевой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».