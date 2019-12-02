Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Оригинальные свечи мастера Маргариты Завертяевой можно будет купить на новогодней ярмарке ручной работы.
Декоративные свечи всегда актуальны, стильны, могут украсить любой интерьер, новогодний стол и быть приятным подарком.
Маргарита Завертяева,
мастер
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
- Свечи я оформляю природными материалами: шишки, орехи, сушеные апельсины. Украшаю натуральным льном и кружевом, - рассказывает Маргарита Завертяева. - Свеча - новогодний символ, огонь — это тепло и радость.
Свеча может быть элементом декора, а можно использовать ее по назначению. Все изделия Маргарита делает сама, каждое эксклюзивное.
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
- Я использую разные техники в своих работах,- говорит Маргарита. - Поэтому на ярмарке будут декоративные елки, блюда с применением декупажа, украшения для волос, и, конечно, мыло ручной работы.
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
Ручным творчеством она занимается третий год. Говорит, что любовь к рукоделию привили родители.
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
- Я люблю свое творчество, отношусь очень трепетно к созданию работ.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».