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Культура

Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»

2 декабря 2019 года, 14:09

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Оригинальные свечи мастера Маргариты Завертяевой можно будет купить на новогодней ярмарке ручной работы.

Декоративные свечи всегда актуальны, стильны, могут украсить любой интерьер, новогодний стол и быть приятным подарком.


Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»Маргарита Завертяева,
мастер
Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.

- Свечи я оформляю природными материалами: шишки, орехи, сушеные апельсины. Украшаю натуральным льном и кружевом, - рассказывает Маргарита Завертяева. - Свеча - новогодний символ, огонь — это тепло и радость.

Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
Свеча может быть элементом декора, а можно использовать ее по назначению. Все изделия Маргарита делает сама, каждое эксклюзивное.

Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
- Я использую разные техники в своих работах,- говорит Маргарита. - Поэтому на ярмарке будут декоративные елки, блюда с применением декупажа, украшения для волос, и, конечно, мыло ручной работы.

Оригинальные свечи изготовила мастер Маргарита Завертяева для посетителей ярмарки «ART-ель»
Фото предоставлено Маргаритой Завертяевой.
Ручным творчеством она занимается третий год. Говорит, что любовь к рукоделию привили родители.

- Я люблю свое творчество, отношусь очень трепетно к созданию работ. 

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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