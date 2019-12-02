Новые тёплые шарфы, шапки и носки связала для новогодней ярмарки «ART-ель» Наталья Метлицкая

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Мастер Наталья Метлицкая связала для ярмарки новые теплые шарфы, шапки носки и варежки. Такие комплекты могут стать отличным подарком для ваших близких.
Какая же зима без снега и мороза? Вязаные аксессуары смогут согреть в зимнюю стужу и, к тому же добавить шарма и романтики в повседневную жизнь. Даже самый обычный и серый образ можно украсить ярким акцентом, если надеть цветную шапку или опустить длинный шарф в пол. Здесь нет никаких ограничений, полный простор для фантазии. Стильные и современные шапочки, выполненные из натуральной шерсти, не дадут вам замерзнуть и позволят наслаждаться и романтическими прогулками, и зимними играми.
Наталья Метлицкая, мастер
Фото предоставлено Натальей Метлицкой.
Наталья уверена, с теплыми красивыми аксессуарами легче пережить долгую зиму, а Новый год обязательно будет ярким и запоминающимся.
- Чтобы полноценно наслаждаться новогодними праздниками, нужно держать голову в тепле и быть на пике моды, - говорит Наталья Метлицкая. - Новый год один из любимейших наших праздников, и тут главное не заболеть. Поэтому утепляемся сами и утепляем свою семью.
Фото предоставлено Натальей Метлицкой.
Вязаные изделия Натальи Метлицкой подойдут мужчинам и женщинам разных возрастов.
Вязанием спицами Наталья увлекается с раннего детства, сначала училась у сестры, затем все навыки приобретала самостоятельно. Много вязала для себя, потом своим детям.
Фото предоставлено Натальей Метлицкой.
-Дети выросли, освободилось время для любимого занятия, - продолжает Наталья. - Я вяжу много, почти всегда и везде, в машине, дома, в отпуске. В прошлом году я первый раз участвовала в ярмарке, было немного страшно, может быть, даже неловко показывать свои работы, но потом я вошла во вкус, ведь это живое общение. Вязание для меня - это энергетическая подпитка. Я просто делаю то, что люблю, а если мои вещи нравятся, то мне приятнее вдвойне.
Фото предоставлено Натальей Метлицкой.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».