Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.
Игрушечных мышек встретят посетители на стенде мастера Ольги Ильиной.
Милые мышки — это символ наступающего года. Этот год ассоциируется у меня также с годом рождения моего сына, поэтому станет для меня более значимым, чем другие. Хочется, чтобы мои мышки принесли в дом каждого только хорошее и светлое в Новом году, именно с такими мыслями я вяжу каждую мышку!
Ольга Ильина,
мастер
Двух одинаковых игрушек у Ольги Ильиной не бывает, всегда есть маленькая деталь, которая делает игрушку индивидуальной. Вяжет мастер из полухлопка, чистого хлопка или детского акрила.
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
- Другую пряжу в игрушках я не признаю, - говорит Ольга. - Считаю, что шерсть и полушерсть точно не для малышей (она аллергенна), а основной мой круг клиентов - это родители, мои игрушки они дарят своим детям! Поэтому ко всем своим работам я подхожу с высокой ответственностью, ведь они не только для сна или украшения детских комнат, но и для игр.
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Также Ольга Ильина привезет на ярмарку оленей, единорогов, мишек, кошечек, куколок и множество других игрушек. У мастера очень богатый ассортимент для выбора подарка себе и своим близким.
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Толчком для творчества Ольги послужило рождение дочери.
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
- Хотелось для нее особенного, и руки вспомнили давно забытое старое, - говорит Ольга Ильина. - Вяжу уже более пяти лет. Начиналось как хобби, а стало частью моей жизни. Вижу как радуются дети моим работам, и хочется творить еще с большей силой и любовью.
В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».