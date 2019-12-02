Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина

2 декабря 2019 года, 12:32

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами «ART-ели», о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

Игрушечных мышек встретят посетители на стенде мастера Ольги Ильиной.

Милые мышки — это символ наступающего года. Этот год ассоциируется у меня также с годом рождения моего сына, поэтому станет для меня более значимым, чем другие. Хочется, чтобы мои мышки принесли в дом каждого только хорошее и светлое в Новом году, именно с такими мыслями я вяжу каждую мышку!


Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга ИльинаОльга Ильина,
мастер
Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Двух одинаковых игрушек у Ольги Ильиной не бывает, всегда есть маленькая деталь, которая делает игрушку индивидуальной. Вяжет мастер из полухлопка, чистого хлопка или детского акрила.

Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
- Другую пряжу в игрушках я не признаю, - говорит Ольга. - Считаю, что шерсть и полушерсть точно не для малышей (она аллергенна), а основной мой круг клиентов - это родители, мои игрушки они дарят своим детям! Поэтому ко всем своим работам я подхожу с высокой ответственностью, ведь они не только для сна или украшения детских комнат, но и для игр.

Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Также Ольга Ильина привезет на ярмарку оленей, единорогов, мишек, кошечек, куколок и множество других игрушек. У мастера очень богатый ассортимент для выбора подарка себе и своим близким.

Ёлочные и настольные игрушки в виде мышек приготовила для новогодней ярмарки «ART-ель» Ольга Ильина
Фото предоставлено Ольгой Ильиной.
Толчком для творчества Ольги послужило рождение дочери.

- Хотелось для нее особенного, и руки вспомнили давно забытое старое, - говорит Ольга Ильина. - Вяжу уже более пяти лет. Начиналось как хобби, а стало частью моей жизни. Вижу как радуются дети моим работам, и хочется творить еще с большей силой и любовью.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алёна Сивкова: В Псков съедутся журналисты, которым небезразлично будущее современных медиа
Несколько культурных и познавательных мероприятий пройдёт в Пскове ко Дню инвалида (ПРОГРАММА)
Результаты тестирования на ВИЧ объявят журналистам в пресс-центре «Псковской правды»
Акция #Щедрыйвторник станет темой обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»
На ярмарке «ART-ель» мастер Людмила Аксёнова будет принимать заказы на кружевные украшения
Новогодние шары из плюша от Людмилы Кузовлевой будут продавать на ярмарке «ART-ель»
Зверотапочки, сделанные мастером Ириной Ивановой, можно будет купить на ярмарке «ART-ель»
Для новогодней ярмарки «ART-ель» мастер Наталья Котова выковала изящные подсвечники
Невесомые кружевные серьги выставит на ярмарке «ART-ель» мастер Юлия Григорьева

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)
Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Культура / Событие
18 октября 14:28

Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

Дно Чудского озера обследуют, про легендарного князя снимут фильм, в области появятся новые туристические объекты