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Происшествия

Двое парней в Великих Луках украли из незапертого «Мерседеса» деньги и документы

2 декабря 2019 года, 12:40

В городе на Ловати установили личности подозреваемых в автомобильной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 29 ноября 65-летний великолучанин подъехал на автомобиле «Мерседес-Бенц» к дому на улице Металлистов. Мужчина стал переносить вещи из машины в квартиру. Иномарку при этом решил каждый раз не закрывать. Этим и воспользовались злоумышленники. Пока владелец отсутствовал они похитили из «Мерседеса» барсетку с деньгами и банковскими картами, после чего скрылись.

Личности подозреваемых полицейские установили быстро. Ими оказались 14-летний учащийся и 23-летний безработный, ранее судимый за кражи горожанин. Они дали признательные показания.

Изъяты похищенная барсетка, банковские карты, документы и 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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