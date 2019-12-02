Рейтинг десяти наиболее заметных событий ноября составили эксперты нового проекта ПАИ

Псковское агентство информации запустило новый проект «События месяца глазами экспертов», в рамках которого формируется список наиболее заметных и общественно значимых событий, произошедших на территории Псковской области.

В формировании рейтинга участвуют представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Эксперты оценивали значимость каждого события по десятибалльной шкале. По итогам оценок выводится средний балл и на основе этого формируется топ-10 событий месяца.

По оценкам экспертов в рейтинг вошли следующие события:

Первое место – запуск ещё одной, ночной пары «Ласточек», средний балл – 8.

Второе место – избрание главой Пскова Елены Полонской, средний балл – 7,75.

Третье место – отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова, средний балл – 7,75.

Четвертое место – изменения в руководстве регионального отделения «Единая Россия», средний балл – 7,3.

Пятое место – срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика, средний балл – 6,75.

Шестое место – хирурги Псковской областной больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки, средний балл – 6,2.

Седьмое место – общественные слушания по первому этапу строительства производства «Титан-Полимера», средний балл – 5,6.

Восьмое место – проведение международной научно-практической конференции #Безсрокадавности и рассекречивание документов о зверствах нацистов в Псковской области – 5,37.

Девятое место – скандал с продажей Ведерников.рф бывшим чиновником администрации области Юрием Колесниковым, средний балл – 5,3.

Десятое место – создание регионального отделения Российского исторического общества (РИО), средний балл – 4,25.

Отметим, что все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ.