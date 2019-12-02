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Общество

Брячак готов дойти до Москвы, чтобы не допустить строительства АЗС возле Мирожского монастыря

2 декабря 2019 года, 10:42

В понедельник, 2 декабря, в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса прошёл очередной пикет, на котором псковичи выступили против строительства автозаправки рядом с Мирожским монастырём. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Брячак готов дойти до Москвы, чтобы не допустить строительства АЗС возле Мирожского монастыря
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря.
Фото ПАИ.
О причинах пикета рассказал депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Какой-то один коммерсант не останавливается. Он выигрывает суды и думает, что если юридически он прав, то на мнение псковичей можно не обращать внимание, - сказал депутат и выразил готовность дойти до Москвы и сделать всё, чтобы таких коммерсантов не было на территории Псковской области.

Кроме того, Олег Брячак назвал ситуацию со строительством АЗС уникальной.

«Мирожский монастырь защищают не только депутаты и общественники, но и администрация города», - отметил он.

Напомним, это уже второй пикет, который проводится против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря. Первый состоялся 8 июля.

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