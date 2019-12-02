Брячак готов дойти до Москвы, чтобы не допустить строительства АЗС возле Мирожского монастыря

В понедельник, 2 декабря, в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса прошёл очередной пикет, на котором псковичи выступили против строительства автозаправки рядом с Мирожским монастырём. Об этом пишет Псковское агентство информации .

О причинах пикета рассказал депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Какой-то один коммерсант не останавливается. Он выигрывает суды и думает, что если юридически он прав, то на мнение псковичей можно не обращать внимание, - сказал депутат и выразил готовность дойти до Москвы и сделать всё, чтобы таких коммерсантов не было на территории Псковской области.

Кроме того, Олег Брячак назвал ситуацию со строительством АЗС уникальной.

«Мирожский монастырь защищают не только депутаты и общественники, но и администрация города», - отметил он.

Напомним, это уже второй пикет, который проводится против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря. Первый состоялся 8 июля.