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Общество

Как грамотно организовать творческий процесс, расскажет на Псковском медиафоруме эксперт Анна Ефремова

2 декабря 2019 года, 09:50

Руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова выступит на втором Псковском медиафоруме, который пройдёт 6 декабря в стенах Псковского государственного университета. Об этом сообщает сайт вуза.

Эксперт расскажет об автоматизации процессов в СМИ.

Любая компания, которая переходит в мультиформатный режим существования, неизбежно сталкивается с возникновением хаоса в работе. Важно осознать, что в 21 веке творческий процесс нужно грамотно организовать — упорядочить и автоматизировать. И возможности для этого есть.


Как грамотно организовать творческий процесс, расскажет на Псковском медиафоруме эксперт Анна ЕфремоваАнна Ефремова,
руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» 
Отметим, Псковский медиафорум объединит ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.

Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.

Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.

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