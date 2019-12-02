Как грамотно организовать творческий процесс, расскажет на Псковском медиафоруме эксперт Анна Ефремова

Любая компания, которая переходит в мультиформатный режим существования, неизбежно сталкивается с возникновением хаоса в работе. Важно осознать, что в 21 веке творческий процесс нужно грамотно организовать — упорядочить и автоматизировать. И возможности для этого есть.



