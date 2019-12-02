Как грамотно организовать творческий процесс, расскажет на Псковском медиафоруме эксперт Анна Ефремова

Руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова выступит на втором Псковском медиафоруме, который пройдёт 6 декабря в стенах Псковского государственного университета. Об этом сообщает сайт вуза.
Эксперт расскажет об автоматизации процессов в СМИ.
Любая компания, которая переходит в мультиформатный режим существования, неизбежно сталкивается с возникновением хаоса в работе. Важно осознать, что в 21 веке творческий процесс нужно грамотно организовать — упорядочить и автоматизировать. И возможности для этого есть.
Анна Ефремова,Отметим, Псковский медиафорум объединит ведущих экспертов и практиков в области медиа, представителей органов власти и общественности, руководителей и главных редакторов СМИ области, журналистов.
руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс»
Напомним, модератором II Псковского медиафорума выступит ведущий канала «Россия-24» Дмитрий Щугорев.
Организаторами форума выступают администрация Псковской области, Медиахолдинг Псковской области и ПсковГУ.
Полная программа форума доступна по этой ссылке. Регистрация ещё продолжается.