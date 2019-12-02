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Общество

Опубликован декабрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

2 декабря 2019 года, 09:25

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.

ПСКОВ

Быстрова М.В. - 5 декабря с 9.00 до 12.00.

Леонов М.В. - 12 декабря с 9.00 до 12.00.

Горбань А.А. - 19 декабря с 9.00 до 12.00.

Скопцов В.А. - 26 декабря с 9.00 до 12.00.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Федоров А.Ю. - 5 декабря с 9.00 до 12.00.

Васильев С.А. - 12 декабря с 9.00 до 12.00.

Антоновская Г.В. - 19 декабря с 9.00 до 12.00.

Загорский Е.А. - 26 декабря с 9.00 до 12.00.

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