Опубликован декабрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: Псков, улица Белинского, дом 77а; Великие Луки, улица Ставского, дом 70.
Быстрова М.В. - 5 декабря с 9.00 до 12.00.
Леонов М.В. - 12 декабря с 9.00 до 12.00.
Горбань А.А. - 19 декабря с 9.00 до 12.00.
Скопцов В.А. - 26 декабря с 9.00 до 12.00.
Федоров А.Ю. - 5 декабря с 9.00 до 12.00.
Васильев С.А. - 12 декабря с 9.00 до 12.00.
Антоновская Г.В. - 19 декабря с 9.00 до 12.00.
Загорский Е.А. - 26 декабря с 9.00 до 12.00.