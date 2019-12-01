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Культура

Опубликовано фото девушки из Уграды, завоевавшей в 2019 году титул «Мисс Псков»

1 декабря 2019 года, 12:15

В субботу, 30 ноября, в «Простории» состоялся финал конкурса «Мисс Псков – 2019». Корону первой красавицы города завоевала студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова.

Опубликовано фото девушки из Уграды, завоевавшей в 2019 году титул «Мисс Псков»
Дарья Кузнецова получила не только корону, но и подарки от спонсоров.
Фото Ирины Назаровой.

Участницы шоу выходили на сцену в купальниках и вечерних платьях, им предстояло пройти состязание на эрудицию и показать себя в творческом конкурсе.

Организаторы пригласили на финал победительниц прошлых лет. Девушки вышли на сцену, а зрители узнали, как сложилась их судьба.

Завоевавшая главный титул вечера Дарья Кузнецова живет в Уграде. Девушке 17 лет. Она занимается фехтованием. Планирует развиваться в модельном бизнесе.

Добавим, второе место завоевала Александра Петрова (21 год), третье – Виктория Татаренко (24 года).

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