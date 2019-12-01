Передвигаться в гололёд шагами лыжника рекомендуют псковичам в МЧС

Осторожность и осмотрительность назвали в ГУ МЧС России по Псковской области главными правилами поведения в гололед. В ведомстве рассказали «Псковской правде» о нескольких рекомендациях, которые помогут безопасно провести наступившую зиму.
Осторожность и осмотрительность назвали в ГУ МЧС России по Псковской области главными правилами поведения в гололед. В ведомстве рассказали «Псковской правде» о нескольких рекомендациях, которые помогут безопасно провести наступившую зиму.
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострённым концом.
- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
- В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
- Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу.
- Главная ошибка водителя на скользкой дороге - резкие движения. При заносе ни в коем случае не нужно давить на тормоз! Привыкать к новым условиям движения нужно даже профессионалам и делать это нужно не в автомобильном потоке, а на безопасной площадке.
- Тормозите прерывисто, это даст вашей машине возможность выровняться, выйти из небольшого заноса.
- Всегда будьте готовы включить низшую передачу: торможение при гололёде двигателем очень эффективно. Этот прием обязательно отрепетируйте на свободном пространстве.
- Никогда не катитесь в гололёд или дождь на нейтральной передаче и тем более не тормозите на ней.
- Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.