Передвигаться в гололёд шагами лыжника рекомендуют псковичам в МЧС

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.

- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.

- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострённым концом.

- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

- В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

- Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу.